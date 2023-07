Un esercito di 450mila irregolari

Tasso di irregolarità tra i più bassi in Italia, ma guardando al valore assoluto la Lombardia è al primo posto per occupati non regolari.

In base ai dati Istat, elaborati dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, il tasso di irregolarità a livello lombardo è il 9,4%, sotto la media nazionale del 12%, nonché tra i più bassi: meglio fanno solo Emilia Romagna, Friuli, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. Tuttavia, guardando ai numeri in valore assoluto di occupati non regolari, la Lombardia balza al vertice della classifica con un esercito di ben 450.100 unità. Pesa, certamente, la demografia ed un mercato del lavoro che è tra i più ampi in Italia, ma c’è a monte anche un problema di contrasto al lavoro irregolare, diffuso soprattutto in alcuni settori, in particolare nel terziario. L’ultimo rapporto dell’Ispettorato del lavoro relativo al 2022, ad esempio, evidenzia che in un anno sono stati riscontrati 1268 lavoratori in nero (di cui 164 extra comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno), 121 vittime di caporalato ed anche 21 minori irregolarmente al lavoro. La maggior parte delle irregolarità sono state riscontrate nelle attività di servizi di alloggio e ristorazione, seguiti da costruzioni e attività manifatturiera.

F.P.