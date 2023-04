Un corteo storico per non dimenticare

CONCESIO (Brescia)

Una giornata per non dimenticare l’atrocità della guerra. Alle 8, da Castegnato ha preso il via la colonna mobile che i Comuni di Concesio, Bovezzo, Nave e Caino hanno voluto per celebrare il 25 aprile. A coordinare è stata l’associazione Cenni Storici, a cui si sono uniti circa 40 mezzi e un centinaio di figuranti che vestivano i panni di americani, inglesi, italiani e qualche tedesco. La colonna, dopo la partenza dalla sede di Castegnato, si è mossa alle 9.15 da Concesio dal monumento dei caduti a San Vigilio al Municipio dove si è svolta la cerimonia ufficiale. Poi ha fatto sosta in piazza Faini a Bovezzo e alle 11.30 in piazza Martiri della Libertà a Nave, dove è stato servito il rancio cucinato dagli Alpini dei quattro comuni. La colonna è passata da Caino e poi tornata a Concesio.