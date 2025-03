Ucciso in casa a Bergamo: "Profonde ferite alla testa"

VALBREMBO (Bergamo) Sul suo profilo social, sia Facebook che Booking, Luciano Muttoni, 58 anni, sponsorizzava l’attività: al momento non risulta ne avesse altre. Affittava la sua casa a Valbrembo, dove viveva da solo (in passato aveva avuto una compagna), un trilocale con giardino e parcheggio privato da condividere. Prezzo a notte: 55 euro. Inserzioni accompagnate da una carrellata di foto. L’appartamento, ora sotto sequestro, si trova in via Rossini, a Valbrembo, paese di poco più di 4mila abitanti, situato sulla sponda sinistra del fiume Brembo, a circa 8 chilometri da Bergamo. Quando dici Valbrembo il pensiero va al Parco faunistico delle Cornelle, un grande parco a tema che accoglie 120 specie di animali. Ed è in quell’appartamento, situato in una zona residenziale e a fondo cieco, che ieri mattina è stato trovato il cadavere di Luciano Muttoni. Si trovava in cucina, riverso in una pozza di sangue. Presentava ferite alla testa, profonde, che sarebbero "compatibili con un’aggressione con un corpo contundente". Si indaga per omicidio a tutto campo. Al lavoro i militari del Nucleo investigativo di Bergamo, affiancati dai colleghi della Compagnia di Zogno e dalla stazione di Villa d’Almè. Indagini coordinate dal pm Letizia Ruggeri di turno.

Nel tardo pomeriggio vicino al cimitero di Solza (paese a una decina di chilometri da Valbrembo) è stata segnalata la presenza di documenti e vestiti, in particolare un giubbotto, appoggiato alla rete metallica, sporco di sangue che potrebbero appartenere alla vittima. I carabinieri si sono recati sul posto per una verifica. Il ritrovamento potrebbe aiutare gli investigatori a chiarire i contorni della vicenda e indirizzare verso una pista privilegiata. Vestiti che saranno analizzati e potrebbero rivelare il dna dell’assassino. Così come l’autopsia potrà fornire ulteriori elementi sul decesso, a quando risalirebbe (pare a un paio di giorni fa) e soprattutto con che cosa è stato ucciso il 58enne: allo stato l’arma non è stata trovata. La scoperta del corpo intorno alle 9 del mattino: sarebbe stata una vicina di casa, a sua volta contattata dalla ex compagna di Muttoni che non riusciva a mettersi in contatto con lui. In un primo momento si era diffusa la notizia che a trovare la vittima sarebbe stata una assistente sociale; ma a Valbrembo, come ha spiegato il sindaco, Veniero Arrigoni, questa figura professionale non esiste.

Il punto delle indagini. Ieri in tarda serata i carabinieri parevano seguire una pista ben chiara, tanto da confermare di stare sentendo diverse persone in alcuni comandi, in particolare due uomini, un bergamasco e un brianzolo, a Biassono, in provincia di Monza, sebbene nessuno sia stato sottoposto a fermo sino alla nottata. Ad aiutare le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e soprattutto quelle di un’abitazione accanto a quella della vittima. Stando al racconto dei vicini, spesso in passato avevano visto Muttoni che accompagnava turisti anche dall’estero, alla sua abitazione che affittava. Da ultimo il giallo dell’auto della vittima, una vecchia Golf grigia, che da almeno un paio di giorni non sarebbe parcheggiata al solito posto. Dalle informazioni raccolte, sarebbe emerso che giovedì Muttoni era andato a ritirarla dal meccanico dopo una riparazione. Poi è sparita.