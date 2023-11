Uccise la ex: ergastolo. La condanna è definitiva

Ergastolo confermato per Kadrus Berisha, il muratore kosovaro che il 4 novembre 2020 uccise con 14 coltellate la ex, la 42enne badante ucraina Viktoriia Vovktrub che lo aveva lasciato, e poi seppellì nel giardinetto incolto di una bocciofila abbandonata al quartiere Primo Maggio, di fronte a casa sua. Nelle scorse ore la Cassazione ha chiuso il caso rigettando il ricorso della difesa, rappresentata dagli avvocati Denise Pedrali e Luciano Garatti. Accusato di omicidio pluriaggravato - dalla premeditazione, dalla crudetà, dai futili motivi e dallo stalking -, maltrattamenti, lesioni e soppressione di cadavere. Il mancato riconoscimento delle aggravanti da parte dei giudici dell’Assise - presidente, Roberto Spanò - era sfociato in una rideterminazione dell’imputazione in omicidio volontario semplice, permettendo così all’imputato di godere a posteriori dello sconto di un terzo della pena del rito abbreviato (inaccessibile appunto in caso di omicidio aggravato): in 1° grado ebbe 20 anni. La Corte d’Assise d’appello invece - alla quale la Procura aveva fatto ricorso - aveva letto la vicenda diversamente, ritenendo fondata la ricostruzione accusatoria secondo cui il delitto fu l’epilogo di una condotta persecutoria che durava da un paio di anni. Le aggravanti sono state riconosciute e in secondo grado il verdetto è stato ribaltato in ergastolo.

La difesa puntava all’attenuante della provocazione: dopo avere incontrato la ex a una festa in via dei Mille, Berisha aveva proseguito la serata a casa propria con lei. I due avevano mangiato una grigliata ed esagerato con il vino. Viktoriia avrebbe telefonato al nuovo compagno proprio davanti a lui, ne era nata una lite per gelosia. Per l’imputato fu Viktoriia a impugnare il coltello per prima. Per i difensori inoltre il muratore era caratterizzato da un gene ‘guerriero’ - a riscontrarlo, una perizia - attivato da situazioni stressanti (quale per esempio è l’ubriachezza), tale da tradursi in un vizio parziale di mente. In appello non ne è stato tenuto conto. E anche i giudici di Cassazione - le motivazioni non sono ancora state rese note - hanno confermato il carcere a vita.