Bergamo, 21 dicembre 2020 - Tragedia familiare nella Bergamasca. I carabinieri della compagnia di Bergamo hanno arrestato ieri notte una donna a Pedrengo, 51enne del posto e impiegata, ritenuta responsabile della morte del cugino convivente, un 73enne originario di Bergamo. Il decesso sarebbe avvenuto a seguito di una violenta lite tra i due. Le manette per la donna sono scattate intorno alle 23.30, quando i carabinieri della Tenenza di Seriate sono intervenuti presso un'abitazione nel centro di Pedrengo, dove il personale del servizio sanitario di emergenza 118, chiamato per soccorrere un uomo colto da malore, ne aveva poi constatato la morte, verosimilmente per una lite violenta.



Nel corso degli accertamenti immediati, i militari, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo, hanno riscontrato che l'uomo, professore in pensione, dopo aver discusso violentemente per motivi familiari con la cugina convivente, sarebbe stato colpito più volte dalla donna con un corpo contundente, forse un martello, e sarebbe deceduto all'arrivo del personale sanitario chiamato dalla stessa 51enne. Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per omicidio e condotta presso la casa circondariale di Bergamo.

