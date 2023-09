Ubriaco, si tuffa nel lago Agitato e aggressivo Un’impresa salvarlo

Un cinquantatreenne ubriaco fradicio si è buttato nel lago di Garlate (Lecco). Nelle condizioni in cui si trovava sarebbe certamente annegato se non fosse stato recuperato e trascinato a forza di peso fuori dall’acqua dai carabinieri e dai vigili del fuoco. È successo l’altra sera a Vercurago. I soccorritori prima hanno provato a convincerlo con le buone a tornare a riva, ma il cinquantatreenne era molto agitato e aggressivo e minacciava di spingersi ancora più al largo. Per questo sono dovuti passare ai modi un poco più bruschi: i vigili del fuoco della squadra nautica lo hanno raggiunto in gommone via lago, i carabinieri via terra; lo hanno bloccato e lo hanno portato in salvo. D.D.S.