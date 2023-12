Ubriaco, rapina auto. Preso dagli agenti

Ha finto di aver bisogno di aiuto, piazzandosi in mezzo alla strada in via Monte Ceneri a Milano e sbracciandosi per fermare gli automobilisti in transito. In realtà non era un pedone da soccorrere, ma un rapinatore. Quando un guidatore milanese si è fermato per aiutarlo, il marocchino di 27 anni, che abita a Ponte Lambro, lo ha aggredito a calci e pugni per poi rubargli la sua auto. La fuga del ventisettenne è comunque durata poco. Gli agenti della Volanti di Como lo hanno intercettato e fermato a Luisago, dopo che aveva compiuto una serie di manovre azzardate e una ripartenza in sgommata sotto i loro occhi. Ubriaco, si è rifiutato di mostrare patente e libretto oltre che un documento identificativo che non aveva e ha raccontato di essere stato lui picchiato da uno conosciuto, nonostante fosse vero l’esatto contrario. Ai poliziotti è comunque bastata qualche verifica che per accertare la verità e quindi per arrestarlo per rapina. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario. D.D.S.