Tutto chiaro fuorché il progetto

BRESCIA

I fondi ci sono, la volontà politica pure, ed anche lo strumento urbanistico per realizzare la struttura. Quello che non sembra quadrare, per arrivare alla realizzazione del nuovo carcere a Brescia dopo che sono stati sbloccati i nuovi fondi Governo (38 milioni che si sommano ai 15 già previsti), è il progetto.

Allo stato attuale ce ne sarebbe uno, di dieci anni fa, portato avanti dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia, che prevede l’ampliamento all’interno del perimetro di Verziano. "Ma gli stessi funzionari del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) sono assolutamente contrari a questo tipo di progettualità", ha spiegato l’assessora, all’Urbanistica del Comune di Brescia, Michela Tiboni, ricordando l’incontro avuto a luglio 2022 con l’allora guardasigilli Marta Cartabia. Soluzione più apprezzata sarebbe invece quella di ampliare l’attuale Verziano, acquisendo un’area di 50mila metri quadrati tramite esproprio o permuta con i proprietari (il valore sarebbe di 2 milioni di euro, a fronte di un progetto di oltre 50milioni). "Laddove ci fosse l’interesse pubblico, il Consiglio comunale potrebbe comunque esprimersi per apporre un ulteriore vincolo esplorativo per ampliare il sedime, in aggiunta ai 50 mila mq – ha spiegato Tiboni in commissione urbanistica -. Noi avevamo ipotizzato quella estensione, ma non abbiamo mai visto un progetto che ci dica quanta superficie serve". "Spero che non si sprechi ulteriore tempo – ha commentato la consigliera comunale Simona Bordonali (Lega) -. Il progetto è stato pensato in quel modo perché non c’erano aree disponibili, e siamo tutt’ora a questo punto". Per sbloccare l’impasse, la sindaca Laura Castelletti chiede un accordo di programma.