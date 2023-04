Si tuffa da un palazzo di Venezia, giovane bloccato all’aeroporto di Orio al Serio

Bergamo, 22 aprile 2023 - Si era gettato in un canale dal cornicione di un palazzo, a Venezia. Una bravata, certamente. Ma il video che lo stesso immortalava al momento di “tuffarsi” nel canale era diventato virale.

L’autore, salito alla ribalta delle cronache come il tuffatore di Venezia è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio. Il video, ricorderete, lo ritraeva intento a buttarsi da palazzo veneziano affacciato su Rio Novo, in campo San Pantalon. Non solo. Il giovane aveva sfidato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che gli aveva promesso non sarebbe restato impunito. E così è stato, grazie al blitz scattato a Bergamo.

Frame video, giovane si tuffa da un palazzo a Venezia

Subito dopo i fatti, risalenti allo scorso fine marzo, la polizia locale di Venezia l'aveva identificato grazie alle telecamere e poi gli aveva promesso multa, Daspo (per 48 ore) e denuncia.

L’altra sera (20 aprile) il giovane è stato raggiunto dagli agenti all'aeroporto di Orio. È stato il giovane stesso, un professionista del parkour, che appartiene a un team sconosciuto in rete a mettersi in trappola. Sui social ha postato i biglietti aerei che lo davano in arrivo a Bergamo da Londra, dove vive.

E’ stato così fermato al gate degli arrivi internazionali di Orio al Serio. Un blitz vero e proprio, frutto della collaborazione dei vigili di Venezia, polizia di frontiera, direzione dell’aeroporto, Ca’ Farsetti e amministrazione comunale di Bergamo. Il giovane è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, poi gli sono stati notificati verbali per mille euro e un ordine di allontanamento da Venezia (Daspo). Non solo, il cittadino spagnolo ha dovuto nominare un difensore per la denuncia penale a suo carico per il reato di cagionato pericolo per la navigazione, a seguito del suo tuffo dal tetto del palazzo.