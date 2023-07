Tuffo fatale nel fiume Oglio Muore sotto gli occhi dei familiari

Tragedia a Soncino, dove un uomo di origini albanesi da anni nel Bresciano è annegato sotto gli occhi dei suoi figli, tuffandosi nel fiume Oglio, che solo in apparenza è un fiume dalle acque chete, ma nasconde numerosi pericoli, tra cui correnti, mulinelli e buche improvvise. A ingannarlo proprio un mulinello, che lo ha trascinato a fondo. La vittima è Agron Gyla, residente a Comezzano Cizzago, 52 anni. La tragedia si è consumata in territorio e acque cremonesi, a Soncino, dove c’è una spiaggia erbosa particolarmente frequentata, perché ombrosa e particolarmente panoramica. I presenti hanno tentato di aiutarlo, ma la corrente era troppo forte. Agron Gyla è stato visto tuffarsi da un masso e poi scomparire sott’acqua, senza più riemergere. È stato trovato a circa 400 metri da dove si è inabissato, verso la sponda bresciana. I soccorritori hanno cercato invano di rianimarlo tutti i tentativi fatti, non solo sul posto ma anche durante la corsa disperata verso l’ospedale, non sono serviti. Una volta giunto al pronto soccorso è stato dichiarato il decesso dell’uomo. Per arrivare alla spiaggetta le persone devono percorrere un sentiero stretto, che passa sotto il ponte della Provinciale 235, non distante dalla cascina Carossi, dove un tempo c’era una vasta sabbia di ghiaia e dove il fiume era limpido e trasparente, con al centro un fontanile. Il corpo di Agron Gyla è stato restituito alla famiglia.Mi.Pr.