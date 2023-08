Trovato morto Carlo Meroni, l’anziano scomparso a Berbenno

Bergamo, 25 agosto 2023 – E’ stato trovato morto Carlo Meroni, il pensionato di 87 anni scomparso a Berbenno lo scorso 17 agosto. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto in una zona poco lontana dal paese della Valle Imagna dove era stato avvistato l’ultima volta. Intorno alle 20.40 di ieri, giovedì 24 agosto, è arrivata una segnalazione ai vigili del fuoco e dopo un paio di ore i timori degli ultimi giorni sono diventati certezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno, le squadre dei vigili del fuoco e i familiari per il riconoscimento del corpo.

L’anziano, originario della provincia di Milano, era uscito il 17 agosto per una passeggiata a Berbenno, dove si trovava in villeggiatura, ma non era più tornato. Da quel giorno erano state attivate le ricerche che hanno visto impegnate senza sosta per quasi dieci giorni Protezione civile e Soccorso alpino. Nel tentativo di ritrovarlo vivo i Vigili del fuoco avevano chiesto di segnalare eventuali passaggi in auto dati ad anziani il 17 agosto, giorno della scomparsa di Meroni, e di controllare garage, cantine e capanni dove l’uomo avrebbe potuto cercare riparo. Ma nessuna notizia è mai arrivata. Fino a ieri sera, quando si è spenta anche l’ultima speranza di ritrovare vivo Meroni.