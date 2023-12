Troppi furti al cimitero Monumentale. Con 150mila arrivano le inferriate

Da settimane tra i frequentatori del cimitero Monumentale di Bergamo non si parla d’altro. D’altronde l’escalation di furti notturni messi a segno al camposanto sono diventati tanto frequenti che non si può fare a meno di commentare il fenomeno. Nel mirino dei ladri sono finiti soprattutto cavi e vasi di rame.

Ma c’è chi si è addirittura portato via le foto dei defunti. Così, dopo le numerose segnalazioni ricevute, l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari, con un progetto da 150mila euro. Saranno posate delle inferriate a tutta altezza, con i piatti verticali a forma di lancia, che cinteranno i varchi dell’area a nord del cimitero, dai quali i malviventi negli ultimi mesi sono più volte riusciti ad entrare, approfittando della presenza di muri con inferriate molto basse. "I malintenzionati - ammette sconsolato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marco Brembilla - sono purtroppo entrati più volte. Per scongiurare questi episodi abbiamo deciso di alzare le inferriate. Sia io che il collega Giacomo Angeloni, assessore ai Servizi cimiteriali, abbiamo una grande attenzione sul cimitero, mi si stringe il cuore sapere di questi fatti". Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dalla Giunta comunale. Per vederlo realizzato bisognerà attendere che la recinzione venga appositamente realizzata da un fabbro e poi posata. Il tempo previsto dai tecnici è di 60 giorni dall’avvio del cantiere. Per tamponare la situazione, già dal primo ottobre il Comune di Bergamo ha rafforzato la sicurezza all’interno del camposanto di viale Pirovano, prevedendo un servizio di vigilanza notturna. Ma la soluzione non è sufficiente. Da qui la decisione di intervenire. M.A.