Treviglio (Bergamo), 28 giugno 2021 - Un vasto incendio ha completamente distrutto il fienile di un cascinale nella notte a Castel Cerreto, frazione di Treviglio. Sono intervenuti a domare le fiamme i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine, Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga. In tutto al lavoro c'erano dieci mezzi e più di 30 pompieri, che sono intervenuti poco dopo l'una in via Contessa Woyna Emilia Piazzoni e hanno lavorato fino a stamattina.

L'intero fienile è andato in fiamme ed è stato compromesso, distrutto anche un furgone. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In cenere 300 metri quadrati di fieno e 200 di paglia, oltre a un muletto e diversi macchinari agricoli. Al vaglio dei carabinieri le cause.