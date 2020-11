In via Beltrame Buttinoni, nel centro storico, arrivano i sanpietrini : anche questa via sarà in porfido per dare continuità al manto stradale del centro. I lavori di riqualificazione sono appena iniziati con la demolizione della vecchia pavimentazione, poi si proseguirà con il rifacimento dei sottoservizi e poi la posa dei blocchettini dipietra.

L’area interessata è di 600 metri quadrati - da via Roma a via dei Facchetti e un ramo su piazza Mentana - e l’importo è di 80mila euro. I lavori si concluderanno nel periodo natalizio.

"Si chiude così il secondo lotto di lavori per rendere il nostro centro storico ancor più bello e funzionale – dice l’assessore Basilio Mangano –. Abbiamo anche previsto una manutenzione del porfido ammalorato, causa usura, in alcune vie del centro, soprattutto in via Roma e in via Fratelli Galliari".

Gli interventi si sommano alla riqualificazione delle asfaltature e alle manutenzione dei marciapiedi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. A.P.