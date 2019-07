Treviglio (Bergamo), 7 giugno 2019 - Sfida aperta per un’estate di lettura: è questa l’iniziativa chiamata “Reading challenge”, avviata dalla biblioteca civica e che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado che frequentano in città. Un modo – sostengono i promotori – per far trascorrere positivamente a tanti piccoli lettori l’estate, ricordando loro che la lettura rappresenta un momento chiave di conoscenza. È proprio con tale obiettivo che si è voluto programmare l’evento affinché la lettura divenga un mezzo normale nella crescita dei ragazzi e soprattutto lo sia durante il periodo delle vacanze, quando l’indolenza potrebbe rendere negativi i vantaggi acquisiti nell’applicazione allo studio appena interrotto.

Per partecipare alla gara occorre compilare un’apposita scheda da restituire alla biblioteca, indicando a quale categoria si intenda essere presenti. La manifestazione, promossa per il quinto anno consecutivo, è ben collaudata. La sfida innanzitutto consiste nel leggere 10 libri durante l’estate, sino al 6 settembre. Una volta conclusa la lettura di un libro, il partecipante deve recarsi alla biblioteca per ricevere un timbro di convalida, come prevede il regolamento. Quali i libri da leggere da parte dei ragazzi? Potranno scegliere i titoli liberamente, purché siano adatti alla loro età. Per tutti i partecipanti che porteranno a conclusione la sfida è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione oltre ad un piccolo gadget da ritirare in biblioteca a metà gara.

Al termine della sfida saranno estratti i nomi dei tre vincitori, uno ciascuno per le tre categorie in programma, i quali riceveranno un premio speciale. L’estrazione sarà aperta al pubblico – familiari e ragazzi – ed è preannunciata per sabato 7 settembre alle 16,30 alla biblioteca dei ragazzi. Le scorse edizioni della “Reading challenge” hanno coinvolto un grande numero di lettori, alcune centinaia, un successo davvero inaspettato ma chiaro. Gli organizzatori della biblioteca civica si attendono non solo una replica dell’ultimo positivo risultato ma ancora qualcosa di più e di meglio, come fanno già sperare i numeri crescenti di iscritti.