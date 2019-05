Treviglio (Bergamo), 12 maggio 2019 - Una folla commossa di familiari, parenti e amici ha partecipato ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, nella zona nord di Treviglio, ai funerali di Gabriele Raffa, lo studente di 15 anni del liceo Don Milani di Romano di Lombardia morto giovedì mattina all’ospedale della capitale della Bassa Bergamasca a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto, un’Audi, domenica pomeriggio lungo la strada provinciale tra Casirate e Treviglio.

Il giovane stava tornando a casa in bicicletta dopo aver partecipato a una festa a casa di un’amica (il magistrato di turno domenica, il pm Nicola Preteroti, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’investitore, un 27enne anche lui di Treviglio). Alle esequie, tra gli amici, erano presenti anche i compagni di squadra dell’Asd Pallanuoto Treviglio, dove Gabriele aveva militato per due stagioni come portiere nella formazione under 15. «È stata una tragedia immensa - ha spiegato ieri prima di entrare in chiesa Daniel Rogati, il direttore del centro sportivo dove si allenano le squadre di pallanuoto -. Un dolore inimmaginabile per lA famiglia, per tutti noi. Gabriele era un ragazzo fantastico». E in questi giorni sono stati numerosi i messaggi di cordoglio arrivati sulla pagina Facebook dell’Asd Pallanuoto Treviglio, arriivati da tutta Italia: dalla cc Lazio Waterpolo e dalla Pallanuoto Cividale del Friuli.

Al funerale c’erano anche i compagni del liceo Don Milani di Romano di Lombardia, che nei giorni scorsi hanno dedicato a Gabriele una lettera piana di sentimento, pubblicata sul sito web della scuola insieme a una foto che ritrae il 15enne con il viso sorridente e illuminato dal sole. In molti ieri pomeriggio, davanti al feretro del compagno scomparso, non hanno saputo trattenere le lacrime. «Era un ragazzo dal cuore d’oro, solare - lo ha ricordato piangendo Martina -. Non mi scorderò del suo sorriso, della sua voce, della su voglia di vivere. Mi mancherà tutto di lui». Sono invece rimasti chiusi nel loro dolore i genitori di Gabriele, che nei giorni dopo l’incidente di domenica avevano più volte chiesto ad amici e parenti di pregare per il figlio affinchè riuscisse a vincere la sua partita più importante.

Saranno celebrati invece oggi a Torre Pallavicina i funerali di Alessandro Zigliani, l’operaio di 50 anni morto il 1 maggio mentre era al avoro nell’ex porcilaia di un’azienda agricola nel Piacentino: un muro aveva ceduto e lo aveva travolto e ucciso.