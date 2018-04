Treviglio (Bergamo), 3 aprile 2018 - Operai morti nell'esplosione in azienda a Treviglio, i sindacati confederali annunciano uno sciopero e sono pronti a costituirsi parte civile nel processo. Dopo il dolore e i primi messaggi di cordoglio, i sindacati provinciali di Bergamo tornano sul doppio infortunio mortale avvenuto alla ECB Company di Treviglio che è costato la vita, nel giorno di Pasqua, a Giambattista Gatti e Giuseppe Legnani.

"Siamo pronti, insieme a Cgil, Cisl e Uil, a costituirci parte civile nel processo - hanno annunciato Martina Dini della Flai-Cgil e Giovanni Locatelli della Fai-Cisl - e nel giorno dei funerali delle due vittime, quando la data verrà fissata, proclameremo un’ora di sciopero in solidarietà e per permettere a tutti i colleghi di partecipare alle esequie”. I sindacati confederali sottolineano l’importanza di essere al fianco dei sindacati di categoria nella costituzione di parte civile. Intanto, per domani mattina, è stata organizzata un’assemblea dalle 11 alle 12, all’interno dell’azienda.

Con le due vittime di Treviglio, salgono a 151 i morti sul lavoro in Italia dall’inizio dell’anno (nel primo trimestre del 2017 erano stati, invece, 113). Si tratta del quattordicesimo infortunio mortale in Lombardia da inizio 2018.“In questo 2018 - commentano i sindacalisti- sono già troppe le morti sul lavoro e gli infortuni gravi invalidanti accaduti nella nostra provincia. Chiediamo che il Protocollo appena firmato in Prefettura entri subito in vigore e, nel coinvolgere tutti i soggetti, subisca un’accelerazione e produca effetti prima possibile. Non ci potremo mai definire un paese civile mentre contiamo anche solo un morto sul lavoro". Intanto, il dipartimento di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Ats di Bergamo ha annunciato la riunione straordinaria fissata per mercoledì 11 aprile dalle 10 alle 12.