Treviglio, 3 aprile 2018 - Treviglio è colpita pesantemente dalla tragedia del giorno di Pasqua. Il sindaco Juri Imeri ha bene interpretato i sentimenti della popolazione con questa frase su Facebook: «La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che toglie fiato a qualsiasi parola e che impone silenzio, cordoglio e rispetto». Il coinvolgimento dell’intera comunità trevigliese sarà formalmente sancito da due eventi annunciati dal sindaco: l’ordinanza che dispone la esposizione a mezz’asta o abbrunata delle bandiere su tutti gli edifici pubblici e la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. La data non è stata ancora fissata visto che si dovrà prima provvedere all’autopsia: pertanto si pensa che la cerimonia funebre potrebbe svolgersi venerdì o sabato sia a Casirate – terra di Giuseppe Legnani ,57anni, due figli – sia a Treviglio, residenza di Giambattista Gatti, 51 anni, quartiere Conventino, parimenti papà di due figli.

Lutto cittadino sarà attuato anche a Casirate, come disposto dal sindaco Mauro Faccà. Se è forte la commozione non è da meno la partecipazione alla preghiera sulla scia dell’invito lanciato domenica mattina in Duomo a Milano, al pontificale di Pasqua, dall’arcivescovo Mario Delpini: «Pregate per le due vittime dello scoppio a Treviglio». Unanimi nell’esprimere solidarietà e partecipazione al dolore della città i rappresentanti del Consiglio comunale di Treviglio. Erik Molteni (ListaMolteni), manda un pensiero alle vittime e alle loro famiglie per questa ennesima tragedia sul lavoro». Laura Rossoni (capogruppo Pd) parla di «una tragedia immane, un’ingiustizia enorme. Diciamo sempre che non deve più succedere, eppure ogni giorno ci sono uomini e donne che muoiono per il lavoro». Emanuele Calvi (M5S): «Un tragico incidente che rende l’idea di cosa vuol dire aziende a relativo rischio prossime ad un centro urbano. Sono seriamente preoccupato dalla situazione». Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana sottolinea: «Credo che si debba lavorare sulla prevenzione per evitare che fatti del genere si ripetano». Dopo avere espresso «solidarietà alle famiglie delle vittime», il governatore rimarca il grande senso del dovere dimostrato dai due operai ricordando: «Ho parlato con il sindaco ed ho appreso del gesto che hanno compiuto, andando fuori dall’orario di lavoro per risolvere un problema».

Dichiarazioni sulla tragedia di Treviglio anche dal presidente della Camera Roberto Fico: «In un Paese civile non si deve morire mentre si fa il proprio lavoro»; da MaurizioMartina, segretario reggente del Pd: «Basta morti bianche»; da Anna Maria Furlan, segretario generale Cisl: «Va fatta al più presto chiarezza sui motivi dell’incidente e su eventuali responsabilità e negligenze»