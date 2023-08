Trescore Balneario, incidente tra auto e moto: morto un 31enne, ferita una 25enne

Trescore Balneario (Bergamo), 12 agosto 2023 – Tragico incidente, nella tarda serata di venerdì 11 agosto, a Trescore Balneario, nella Bergamasca.

Poco dopo le 23, in via Nazionale, si sono scontrate un’automobile e una motocicletta: il centauro, un 31enne è morto. Il giovane, di famiglia originaria della Tunisia, abitava a Zandobbio.

Ferita una ragazza di 25 anni: soccorsa, è stata trasportata in ambulanza della Soreu all’ospedale Bolognini di Serate in condizioni non gravi.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Bergamo per ricostruire dinamica e cause di quanto accaduto.