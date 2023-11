Trenord seleziona nuovi capitreno. Fino al 15 dicembre sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia. Per partecipare occorre seguire le indicazioni che saranno rese disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito www.trenord.it. I candidati parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda. Dopo sei mesi sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio, passaggi necessari per l’abilitazione a capotreno. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Tra i requisiti sono previsti una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere. Ai candidati è richiesta inoltre la disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe. Saranno valutate positivamente esperienze in ruoli a contatto con il pubblico. Sul sito www.trenord.it è possibile candidarsi anche per lavorare come operatore gestione rotabili e tecnico metrologo laboratorio di misure. Il primo sarà inserito nel team che assegna i convogli ai turni programmati, tenendo la regia fra le esigenze di circolazione e di manutenzione. Per partecipare è richiesta laurea in Ingegneria dei trasporti o, in caso di precedente esperienza in ambito di pianificazione-gestione trasporti, diploma di scuola superiore. Il tecnico metrologo laboratorio di misure, all’interno della funzione Omologazione e Collaudi, avrà l’incarico di supportare il team nella gestione e nella taratura degli strumenti meccanici, elettrici, elettronici utilizzati per la manutenzione dei convogli. Tra i requisiti profilo di perito Industriale e diploma Its di tecnico superiore.