Treno sui massi: "Imprevedibile". Tutto archiviato

Sono trascorsi quasi due anni dall’incidente ferroviario sulla Brescia-Iseo-Edolo, tra le stazioni di Sellero e Cedegolo, che solo per un caso fortuito non sfociò in strage. Era l’alba del 1° dicembre 2021. Il treno dei pendolari diretto a Brescia si schiantò in galleria contro due enormi massi caduti dalla montagna sui binari e deragliò, non finendo nello strapiombo sottostante solo perché incastrato nel tunnel. Dopo mesi di verifiche è stata archiviata l’inchiesta aperta per pericolo di disastro ferroviario colposo. Il pm Ettore Tisato ha ritenuto che quella tragedia sfiorata fosse un evento imprevedibile e che chi di dovere avesse attuato adeguatamente le misure preventive in proprio potere.

Il crollo interessò la galleria Sellero 4, a nemmeno un chilometro dalla stazione di Cedegolo. Il convoglio partito da Edolo alle 5,54, composto da due vagoni, motrice e carrozza, poco prima di entrare a Cedegolo si trovò di colpo il passaggio ostruito da due rocce, da circa sei tonnellate l’una, finite sulle rotaie. La prontezza di riflessi del macchinista e la velocità in quel frangente contenuta evitarono il peggio. La frenata a tutta forza non impedì tuttavia l’impatto.

A bordo c’erano dodici viaggiatori, oltre al controllore e al conducente, tutti illesi fatta eccezione per qualche botta e lo shock. Un geologo a cui la società di gestione Ferrovie Nord aveva commissionato di verificare periodicamente la tenuta della parete rocciosa, in molti punti imbragata da reti contenitive, era stato iscritto al registro degli indagati. La consulenza della procura avrebbe accertato che le supervisioni erano state regolarmente eseguite e il distacco non fu preventivabile, nemmeno se era stato preceduto da un altro piccolo smottamento. E il giudice ha sposato la sua tesi, decretando l’archiviazione.

Beatrice Raspa