Tremila sacchi riempiti in 3 anni Addio rifiuti

Oltre 3mila sacchi riempiti con rifiuti ingombranti di ogni genere, dagli elettrodomestici agli pneumatici fino a scarti edili. Questo il bilancio di tre anni di lavoro sul campo dei volontari del Comitato Cittadini Calcinato. "Tre anni fa – spiega Valter Bellandi, volontario – il nostro territorio era cosparso di ogni tipo di rifiuto stagnante, vere discariche a cielo aperto. Il Comitato ha avviato un progetto serio, consultando anche esperti, con un monitoraggio lungo mesi per definire i luoghi, catalogare i rifiuti, organizzare le uscite sulla base delle priorità".

Dopo 240 uscite con 75 cittadini volontari il territorio è sgombro da rifiuti pesanti, per cui il Comitato ha chiuso il progetto. Continuerà invece a raccogliere segnalazioni da inoltrare agli enti competenti per quanto riguarda i “rifiuti da lancio“, lasciati da incivili. "Le segnalazioni che ci arrivano saranno inviate via Pec all’Amministrazione comunale – aggiunge Laura Corsini – che tramite operatori ecologici, ditte specializzate o volontari più organizzati di noi continuerà a tenere pulito il nostro territorio. Ringraziamo quanti hanno collaborato e supportato il progetto: i cittadini, le aziende locali, il Comune e la Polizia locale".

Federica Pacella