Tre ore per fare 50 chilometri . La Val Seriana dice "basta"

BERGAMO

È uno dei distretti economici più importanti d’Italia, ma da anni è costretto a fare i conti con "una viabilità indecente", come l’ha definita nei giorni scorsi il sindaco di Castione della Presolana Angelo Migliorati. Anche un piccolo cantiere provoca lunghe code che paralizzano il territorio. Come è successo nella serata di martedì, proprio a causa dell’esecuzione dei lavori per la posa della nuova passerella lungo la ciclabile, tra i Comuni di Cene e Fiorano, con l’istituzione di senso unico alternato nelle vicinanze del cantiere.

Chi da Bergamo o dai paesi limitrofi ha dovuto risalire tutta la valle ha impiegato anche tre ore per fare meno di 50 km. E così è scoppiata nuovamente la polemica sulla situazione della viabilità in Valle Seriana. E al coro delle le proteste ora si è aggiunta anche la voce di Confartigianato Imprese Bergamo. A denunciare la situazione è il vicepresidente, nonchè rappresentante del polo territoriale di Albino, Ivan Morotti, che si fa portavoce anche degli imprenditori del polo di Clusone: un’area in cui hanno sede circa 6mila imprese artigiane. "Apprezziamo i diversi lavori di manutenzione su una visibilità che accusa tutti i segni del tempo. Dobbiamo però cercare di pianificarli con intelligenza, partendo dalle piccole cose pratiche che richiedono semplicemente due elementi: coordinamento e condivisione che, purtroppo ad oggi non si vedono. Come Confartigianato siamo preoccupati in primis per le nostre aziende, per le quali tutto questo si sta traducendo in un danno economico di dimensioni enormi. Non pianificare interventi viabilistici così impattanti, significa non avere rispetto per chi produce, per chi sostiene l’economia della valle, caratterizzata da parecchie aziende che lavorano in trasferta, come a Milano e hinterland, che esportano eccellenze fuori dalla Bergamasca. Tutto questo viene compromesso da una viabilità obsoleta". "La Valle Seriana - ha scritto sui social il sindaco di Castione della Presolana - ha bisogno di una viabilità adeguata. È ora di coordinarci tutti per organizzare una forte protesta verso Anas e il ministero dei Trasporti, al fine di ottenere quanto ci è dovuto: una viabilità decente. Così non si può più andare avanti". Michele Andreucci