Tre Feriti in un'Esplosione nell'Ex Convento Canossiane di Bergamo

L’odore di gas e poi una esplosione in un appartamento al piano terra all’interno di una corte del civico 13 (nello stabile che una volta ospitava l’ex convento Canossiane) in via San Tomaso, in città, quartiere Pignolo. Tre operai, sui quarant’anni, sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Sono stati attimi di paura, perché si è temuto il peggio. L’allarme è scattato prima di mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione i tre operai stavano lavorando nel pianterreno dell’ex convento dove dovrebbero sorgere nuovi appartamenti. In quel momento stavano eseguendo dei lavori preliminari all’intervento edilizio vero e proprio. Una maxi-opera di ristrutturazione destinata nelle intenzioni a dare nuovo lustro nel quartiere, caratterizzato, anche per la presenza dell’Accademia Carrara a metà via. Poi, all’improvviso, si è sentito un forte rumore. Spavento tra i residenti, tutti a chiedersi cosa fosse accaduto. Dalle prime informazioni ci sarebbe stato un problema a un contatore del gas che ha causato una fiammata e il successivo scoppio, il cui boato è stato avvertito in tutta la zona, mentre un operaio stava lavorando con il flessibile in un appartamento tra il piano terra e il primo piano. Gli operai sono impegnati interventi di bonifica. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un paio di ambulanze e l’automedica per prestare soccorso ai feriti. La via è stata chiusa per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. I tre operai feriti, dopo essere stati visitati sul posto, sono stati trasportati in codice giallo, due all’ospedale Bolognini di Seriate e uno al Papa Giovanni XXIII dove sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti. Hanno riportato ustioni di primo e secondo grado alle braccia. f.d.