"Travolto da moto a Offlaga: morto un giovane egiziano"

OFFLAGA

Ancora una vittima delle strade bresciane. Questa volta si tratta di un giovane egiziano, che da poco tempo viveva a Offlaga, in bassa bresciana. Si chiamava Mohamed Ali Omar Ladhin. Lo straniero

che lavorava in zona,

stava percorrendo via Fondireschi: una strada tra i campi che collega la frazione di Cignano con Offlaga, dove non c’è illuminazione, quando è stato travolto da una motocicletta. Si trovava a bordo di un monopattino elettrico e secondo la ricostruzione dei fatti non è ancora noto se il guidatore avesse caschetto e segnalatori luminosi. Era passata da poco la mezzanotte e in quel momento la visibilità era limitata sia dal cielo nuvoloso sia dall’assenza di luci. La dinamica è stata drammatica, poiché il 38enne viaggiava a lato della strada quando forse ha sbadato, venendo travolto dalla motocicletta, che ha sbalzato il suo conduttore ed è finita in un campo, quasi sotto le piante di granoturco. È ipotizzabile che il motociclista non abbia visto l’uomo sul monopattino, che probabilmente procedeva abbastanza lentamente. L’uomo sul monopattino è stato colpito dalla due ruote e poi è finito a terra, dove ha battuto la testa, rotolando poi nel vicino campo. Per lui non vi è stato nulla da fare. Il motociclista era in codice giallo. Milla Prandelli