Trasferito il prete ciclista I parrocchiani in coro dicono "no"

di Federica Pacella

Chiesa gremita, occhi lucidi, lunghi applausi. Così la comunità di Fiumicello, domenica, ha salutato don Fabio Corazzina, nell’ultima celebrazione da parroco. Noto per il suo impegno per la pace, l’ambiente, gli ultimi e contro la mafia, a settembre scorso era diventata un caso nazionale la vicenda della messa in tenuta da ciclista durante un tour nei luoghi della mafia, a Mazara del Vallo, a cui era seguita la pubblica reprimenda del vescovo monsignor Pierantonio Tremolada (era seguita una Messa di riconciliazione). A quella vicenda molti hanno ricondotto il trasferimento, comunicato un mese fa, di don Corazzina a Camignone, non più da parroco ma come collaboratore, nonostante ufficialmente si sia trattata di una scelta concordata per permettere a don Fabio di impegnarsi su alcuni temi molto cari a lui e alla Chiesa. Lo stesso don Corazzina era intervenuto per smorzare le polemiche, ricordando che "è normale cambiare parrocchia per noi sacerdoti".

Domenica, comunque, la comunità parrocchiale ha voluto esprimere il proprio pensiero. "La comunità partecipa incredula e triste al nuovo cambio di parroco - hanno scritto i parrocchiani in una lettera letta al termine della Messa -. Dopo solo 4 anni don Fabio deve lasciare la parrocchia per prestare ministero nell’unità pastorale di Camignone. Non riusciamo a capire questa decisione. Alla vicinanza a don Fabio si aggiunge la preoccupazione per l’esistenza della nostra parrocchia, ferma restando l’incertezza sulla nascita dell’unità pastorale".

Al parroco è stata espressa stima e riconoscenza, anche per aver avviato il dopo-scuola in oratorio. "Dobbiamo a don Fabio un ulteriore ringraziamento per la lezione di obbedienza che ci ha dato in questi giorni, anche oggi, in ossequio alla sua vocazione ministeriale". In oratorio, anche il saluto del Consiglio di quartiere, tramite la consigliera Anna Seniga. In attesa della nomina del nuovo parroco (che sarà supportato da don Alfredo Scaratti, anche lui commosso nel salutare don Corazzina) amministratore parrocchiale sarà don Roberto Manenti. L’ultimo saluto don Fabio lo ha postato sui social: "Grazie alla comunità di Fiumicello con cui sono cresciuto in questi 4 anni. Scusa a tutte e tutti per i miei errori, e scusa Signore i nostri passi incerti e fragilità. Permesso alla comunità di Camignone che mi accoglierà e con cui camminerò".