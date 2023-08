Trascinato fuori dal bar e massacrato di botte

Quella che doveva essere una tranquilla serata in famiglia si è trasformata in un incubo per un padre trentenne: sconosciuti, per lo più giovani, lo hanno raggiunto all’interno del locale, poi lo avrebbero trascinato fuori e picchiato all’esterno. E successo a Osio Sotto, all’esterno del Green Park, un pestaggio in seguito a una discussione per motivi banali. Pare che alla scena abbia assistito il figlio piccolo di tre anni. L’aggressione è avvenuta la sera di domenica 13 agosto, nel parco pubblico di via Alessandro Manzoni. La vittima avrebbe all’inizio semplicemente salutato una ragazza che conosceva che si trovava con il fidanzato e un gruppo di altri giovani. Un gesto che avrebbe irritato il compagno, che perciò avrebbe fatto un’osservazione all’uomo. La faccenda poteva finire lì, ma in seguito il ragazzo, spalleggiato da altri tre è entrato nel locale. Lo hanno portato con violenza fuori dal locale e poi gli avrebbero sferrato una serie di colpi, provocandogli diverse lesioni. Subito dopo il raid, gli autori dell’aggressione sono fuggiti dileguandosi. Nel frattempo il personale del locale, dopo aver chiamato il 112, ha prestato soccorso al padre di famiglia. È caccia agli autori del pestaggio.