Tragico tamponamento in A1. Corriere perde la vita

BORGHETTO LODIGIANO (Lodi)

La scena che si è presentata davanti ai soccorritori, ieri mattina attorno alle 10 lungo il tratto lodigiano dell’A1, è stata raccapricciante: il tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante ha purtroppo causato la morte del corriere di 35 anni, rimasto letteralmente incastrato all’interno dell’abitacolo ridotto ad un cumulo di rottami in seguito al pauroso schianto. Grave il collega di 45 anni che gli era a fianco e che guidava il mezzo: ha subìto un trauma cranico, al bacino e ad una gamba ed è stato trasferito in elisoccorso in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. L’incidente stradale è avvenuto in direzione nord, all’altezza del chilometro 31, tra la località Propio di Borghetto Lodigiano e Ca’ del Parto di Brembio. Ancora da capire con esattezza quale sia stata la causa del terribile botto mentre la dinamica è apparsa subito chiara: il furgone di trasporto di una ditta casearia piacentina è finito contro la parte posteriore di un tir Mercedes che lo precedeva dopo che quest’ultimo aveva toccato un altro mezzo pesante davanti a causa di un rallentamento per un ribaltamento di un’auto avvenuto più avanti. Lo schianto è stato molto forte e purtroppo è stato letale per il conducente del furgone. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Lodi oltre all’ambulanza del 118. In un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso da Milano che è giunto sul posto pochi minuti dopo. Coinvolto anche il conducente del mezzo pesante che però non ha avuto conseguenze rilevanti se non lo choc dell’essere rimasto coinvolto nello schianto. È arrivata sul posto anche una pattuglia della Polstrada, che avrà il compito di fare piena luce sulla dinamica dei fatti, e personale di Autostrade. Il traffico, ovviamente, è andato in tilt in pochi minuti e subito si sono formate lunghissime code anche di sette chilometri verso nord. Anche la circolazione ordinaria, soprattutto lungo l’arteria della via Emilia, ha subìto grosse criticità visto che centinaia di auto sono uscite al casello di Casalpusterlengo per poi riprendere la marcia sull’A1 rientrando a Lodi.

Mario Borra