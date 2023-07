Tragedia in Valtellina, morto un giovane e un anziano trovato senza vita

GROSIO (Sondrio)

Una bella e calda giornata di sole è finita in tragedia per un giovane uomo di Mazzo di Valtellina. A morire al volante di una Volkswagen Golf di colore scuro Luca Franzini, classe 1982. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 lungo la provinciale numero 27, all’ingresso del paese.

L’uomo è uscito di strada ed è finito contro un palo della luce in un prato.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Tirano, un’ambulanza ed è stato allertato l’elisoccorso. Purtroppo però i sanitari per il 41enne non hanno potuto fare nulla.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei militari.

La morte potrebbe essere stata causata da un malore. E sono al vaglio degli uomini in divisa anche le cause della morte di un anziano di Novate Mezzola, trovato senza vita nella sua casa. I vicini non lo vedevano da qualche giorno, e per questo hanno dato l’allarme.

Ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Mese sono intervenuti per l’apertura della porta dell’abitazione e hanno fatto l’amara sorpresa.

Sempre ieri sono stati diversi gli interventi dei sanitari e del Soccorso alpino, specialmente per cadute in montagna.

Carlalberto Biasini