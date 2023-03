Torre de' Busi, gattino bloccato su un albero da 15 giorni: lo salvano i vigili del fuoco

Il gatto sull'albero (foto dei Vigili del fuoco di Lecco)

Torre de' Busi (Bergamo), 13 marzo 2023 – I vigili del fuoco hanno salvato un gattino bloccato su un albero. Era lì da due settimane. Era stremato. Per resistere così tanto senza mangiare né bere deve aver esaurito una delle sue sette vite. Il gatto si trovava in cima ad una pianta in un bosco di Torre de' Busi, in provincia di Bergamo, sul confine con la provincia di Lecco, di cui faceva parte tra l'altro Torre de' Busi fino al 2018.

Il gatto era lì da quindici giorni. Non riusciva più a scendere. Era bloccato a una ventina di metri di altezza. Per tutto il tempo è rimasto immobile, esposto al freddo e al vento. Lo hanno recuperato e salvato i vigili del fuoco della squadra Saf del comando provinciale di Lecco, specializzati nel soccorso speleo alpino fluviale. I soccorritori hanno impiegato un paio d'ore per recuperare in sicurezza il micio.

Hanno usato scale, corde e imbrachi, perché i rami avrebbero potuto cedere di schianto sotto il loro peso. Il gatto era terrorizzato. Nonostante fosse allo stremo, inizialmente ha cercato di graffiare i vigili del fuoco, poi ha compreso che erano lì per aiutarlo e si è lasciato prendere e riportare a terra.