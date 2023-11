Tocca a giovani contabili ed educatori disabili

Impiegato contabile amministrativo, 1 posto. Requisiti: dipolma ragioneria o equivalenti, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office, età tra i 18 e i 29 anni. Mansione: apprendista da inserire in agenzia viaggi. La figura si occuperà della fatturazione, del ciclo attivo e passivo, partita doppia, riconciliazione bancaria e f24. Contratto: apprenistato, 40 ore settimanali. Sede di lavoro: Grandate. Centro per l’impiego di Como: 17700. Osseducatore professionale, 1 posto. Requisiti: titolo di studio oss o laurea che attribuisce il titolo di educatore professionale e preferibilmente esperienza. Mansione: assistenza alle persone con disabilità all’’interno di una casa famiglia. Contratto: tempo indeterminato, 38 ore. Sede di lavoro: San Fermo della Battaglia. Centro per l’impiego di Como: codice 17545