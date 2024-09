Terrore nel supermercato con la pistola giocattolo. Arrestati i rapinatori

Martedì scorso avevano rapinato il supermercato In’s di Verdellino. In manette sono finiti un 60enne italiano e un 41enne sudamericano. Erano circa le 19 quando i due hanno avevano fatto irruzione all’interno del market a volto scoperto. Uno, pistola alla mano, ha minacciato una delle dipendenti intimandole di consegnare l’incasso: circa 1200 euro. È stato allora che un cliente, un uomo di origine senegalese, è intervenuto prendendo le difese della cassiera costringendo il malvivente ad abbandonare la pistola e scappare con il complice. La pistola èrisultata essere giocattolo. Immediato l’allarme e l’intervento di diverse pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Treviglio che ha portato all’identificazione dei due rapinatori. In casa è stata trovata un’altra arma giocattolo. I due responsabili sono stati arrestati e portati in carcere.