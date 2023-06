Tensione dopo il salvataggio "La lotta sul depuratore continua"

di Federica Pacella

L’Ordine del giorno per la rimozione del commissario del depuratore del Garda? "Giochetti politici". Il giorno dopo il voto negativo in Parlamento all’Odg presentato da Alleanza Verdi e Sinistra (che è suonato come un implicito via libera della maggioranza al progetto di due impianti a Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese, contestato dai territori su cui dovrebbero essere realizzati), arrivano i malumori dal territorio del Chiese, per un’operazione che è parsa soprattutto politica.

"Infilare nel Decreto Siccità un Ordine del giorno relativo alla rimozione del Commissario per il Depuratore del Garda è stato inopportuno perché non c’entra nulla e perché tutti ben sanno che il Ministro sta attendendo un incontro con le regioni Veneto e Lombardia", scrive il sindaco di Montichiari Marco Togni, in una nota firmata anche dai consiglieri comunali della Lega, dal segretario di sezione e capogruppo Davide Tiraboschi e da i tutti i militanti della Sezione di Montichiari della Lega Salvini. "Il Pd e AVS lo sapevano bene ma, per il gioco delle parti a fare lo scarica barile “ora è colpa degli altri“ hanno voluto presentare l’ordine del giorno certi che sarebbe stato bocciato. Giochetti politici". Togni promette che la battaglia va comunque avanti, nonostante tra i primi a chiedere di chiudere la discussione e lasciare ai tecnici la scelta ci sia stato l’onorevole della Lega Stefano Borghesi.

"Ora abbiamo però un elemento utile in più: sapere di chi fidarci e di chi no". Cristina Almici, deputata bresciana di FdI unica astenuta nella votazione alla Camera, parla di propaganda, visto che ancora non c’è stato l’incontro tra Ministero e Regioni: "In questo momento, senza elementi, il Ministero non avrebbe potuto dare corso all’intenzione per la rimozione del commissario, da qui la mia astensione". Per Filippo Grumi, del Comitato Gaia di Gavardo, la vicenda ha peggiorato la situazione: "Non è la prima volta che assistiamo ad azioni di questo tipo, fatte per effimeri 15 minuti di pubblicità personale senza però considerare minimamente l’impatto sulla causa che non è dividere il mondo in buoni o cattivi, e ci sono da entrambe le parti, ma non fare realizzare il mega collettore del Garda sul fiume Chiese con i due depuratori a Gavardo e Montichiari".