Tempo indeterminato per carpentieri saldatori

Addetto alla verniciatura di semilavorati, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede: Villa Cortese. Codice di riferimento: 34391, per candidarsi www.afolovestmilano.itoffertedilavoro. Cuoco, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede: Nosate. Codice di riferimento: 34535, per candidarsi www.afolovestmilano.itoffertedilavoro. Addetto all’assemblaggio meccanico, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede: Legnano. Codice di riferimento: 34506, per candidarsi www.afolovestmilano.itoffertedilavoro. Carpentiere saldatore, 2 posti; Contratto: tempo indeterminato tipico, full time; Sede di lavoro: Caronno Varesino (Varese); Codice richiesta: 11124. Installatore di infissi e serramenti, 1 posto; Contratto: tempo determinato scopo stabilizzazione; Sede di lavoro: Castiglione Olona (Varese); Codice richiesta: 11064