Taxi boat irregolari sul Lario. Sospese due licenze

Violazioni da parte di due imbarcazioni in materia di "trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, relative a difformità nello svolgimento dell’attività rispetto a quanto autorizzato e all’errata tenuta della documentazione di bordo". In altre parole, si sta parlando dei "taxi boat" o "Ncc", servizi privati di trasporto in acqua, equivalenti a ciò che su strada svolgono taxi e auto a noleggio con conducente. Le contestazioni verso due titolari di attività sono state sollevate dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Como, durante gli abituali servizi di vigilanza sulle acque del Lago di Como, che includono anche verifiche sulla regolarità di tali attività, molto diffuse sul Lario. In particolare, i due titolari sono stati controllati tra fine novembre e inizio dicembre, nelle acque antistanti Bellagio, e sono sfociati nella sospensione delle due licenze. In caso di reiterazione di tale condotta, la normativa prevede una ulteriori sospensione della licenza, fino alla revoca definitiva.

I due provvedimenti sono significativi non solo in termini economici, che dovranno versare i rispettivi titolari che lavoravano in modo irregolare, ma anche per un richiamo al rispetto delle regole e della sicurezza, a fronte di una crescita importante del traffico lacustre che si è registrata negli ultimi anni. Pa.Pi.