Taglio e spinello. Dal barbiere in piazza si comprava marijuana

Nel negozio di parrucchiere di piazza San Rocco, dove il titolare Augustine Obaweki, nigeriano di 40 anni stava rigorosamente alla cassa, si potevano trovare anche dosi di marijuana. La polizia lo aveva arrestato a giugno 2019 durante un controllo degli esercizi commerciali della zona, quando il negozio era in piena attività, con clienti al suo interno. Nel cassetto, oltre ai soldi, c’erano 12 involucri con marijuana, già suddivisa in dosi, sigillate con nastro adesivo e pronte per lo smercio. In totale quasi 60 grammi di stupefacente, che ieri lo hanno portato a processo. In realtà, davanti al giudice è comparso solo il suo avvocato, Maruska Gervasoni, perché l’uomo nel frattempo è stato espulso dall’Italia.