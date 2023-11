Taglio del nastro a Montichiari

Taglio del nastro per la Variante Est di Montichiari, il nuovo tracciato che permette ai veicoli provenienti dalla S.P. BS 668 di evitare l’attraversamento dell’abitato monteclarense con beneficio sia per gli utenti dell’arteria sia per i cittadini di Montichiari. "Da sempre la Provincia di Brescia – ha dichiarato il Presidente Emanuele Moraschini – interviene per mettere in sicurezza tratti di strada provinciali, in accordo con i comuni della zona sulla quale insistono le arterie. Questo intervento, fortemente voluto, permette senz’altro di migliorare la situazione del traffico e la qualità della vita di chi abita nei pressi della provinciale". Finanziato con 8,5 milioni di euro dalla Regione (come ricordato dall’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi), il nuovo asse stradale è stato realizzato con l’impiego di materiali riciclati.