Suicida dopo il delitto, la polemica "La cella era l’unica alternativa"

Le circostanze appaiono abbastanza chiare: Federico Gaibotti, 30 anni, venerdì pomeriggio è andato nel bagno della cella (che condivideva con un detenuto “protetto“) e poi si è impiccato utilizzando la felpa. Come da protocollo, il 30enne era stato privato di cintura, lacci, e tutto quanto potesse usare per farsi del male. Nonostante le attenzioni, è riuscito lo stesso nel suo intento autolesionista. Ora verrà aperto un fascicolo dal pm di turno, Emanuele Marchisio, dopo gli accertamenti degli uomini della Scientifica della questura che venerdì, subito dopo il tragico fatto, sono andati al carcere di via Gleno per un sopralluogo. I risultati, unitamente agli esiti dell’autopsia, in programma il 16 agosto al Papa Giovanni XXIII entreranno nel fascicolo. L’esame autoptico è stato disposto proprio per non lasciare nessun dubbio. Un suicidio annunciato. "Una vicenda triste", taglia corto il suo difensore, avvocato Miriam Asperti che nei giorni scorsi era andato a trovarlo. Lo ha assistito per l’omicidio del padre Umberto Gaibotti, 64 anni, in sede di convalida dell’arresto e in quella occasione aveva chiesto la misura cautelare in una comunità. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto veniva indicato il carcere come "unica misura in grado di assicurare il costante controllo della persona sottoposta a indagini". Ma che le sue intenzioni fossero quelle, Federico lo aveva detto anche alla vicina di casa il giorno dell’omicidio del padre nell’abitazione di via Verdi, a Cavernago. Non riusciva a liberarsi dal pesante fardello della droga che lo stava divorando da tempo. L’epilogo quel venerdì, lo scontro con il padre Umberto, la feroce discussione, la lite, e l’omicidio, i fendenti scagliati contro il padre impugnando il coltello e la frase: "l’ho ucciso". Ma non doveva andare così, le intenzioni erano altre. Un dato per riflettere. A fine luglio l’associazione “Nessuno tocchi Caino“ aveva fatto tappa al carcere di Bergamo. I detenuti erano 523 con una capienza di 317, e 132 agenti su un organico di 234. Intanto ieri a Cavernago è stato il giorno del silenzio. Lutto cittadino, come aveva anticipato il sindaco Togni per il giorno dei funerali che si sono svolti alle 15 nella parrocchiale del paese. Bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate. Tra le vie solo il silenzio. Nessuno aveva voglia di commentare. Tanta partecipazione della gente, una comunità che nel giro di una settimana ha dovuto fare i conti con un dramma famigliare che ha toccato il paese. Gremita la chiesa, persone anche fuori, sul sagrato. Due lutti in così poco tempo, una tragedia nella tragedia. Un dolore ha toccato tutti profondamente. F.D.