Strade sotto accusa Motociclisti: 5 croci in 4 giorni nel Bresciano

Una serie di lutti che appare senza fine. Lungo le strade bresciane si continua a morire e tra le fasce più deboli vi è quella di motociclisti. Da giovedì sera della scorsa settimana sono cinque i motociclisti deceduti. L’ultimo in ordine di tempo è Federico Proietti Lippi, 21 anni, di Limone del Garda e originario del Veronese. Il giovane domenica sera stava percorrendo via Benaco quando ha perso il controllo del mezzo finendo prima sull’asfalto e poi rotolando per 15 metri in un dirupo sul cui fondo scorre il torrente che ha creato il canyon. In quel punto la strada è particolarmente tortuosa. Il giovane è stato recuperato da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Gli operatori del 118 lo hanno condotto in ospedale, dove medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvarlo. Il suo quadro clinico è peggiorato poche ore dopo lo scontro. Poche ore dopo è spirato. Il giovane viveva sul Benaco per motivi di lavoro.

Poche ore prima era morto Giovanni Geroldi, 52 anni, di Verolanuova, che aveva avuto un incidente a Manerbio. È deceduto anche Irat Merdita, un giovane albanese di Ghedi che si è scontrato con una connazionale lungo la Lenese. Era in sella alla sua moto e stava tornando dal lavoro.

Nelle scorse ore il consigliere provinciale delegato per la viabilità della Provincia di Brescia ha incontrato il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli che si è fatto voce della comunità per chiedere maggiore sicurezza lungo la bretella della 469 dove in due giorni sono morti due scooteristi, Giovan Battista Brizio di 62 anni di Capriolo e Mirjan Cangoja di 39 di San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio e dove precedentemente si sono verificati diversi incidenti mortali. "Nel breve termine interverremo in corrispondenza della curva implementando il preavviso e la percezione del pericolo – spiega Fontana - mediante la posa di segnaletica luminosa e di rallentatori sonori in entrambe le direzioni di marcia".

Il Broletto chiederà alla prefettura di ponderare la possibilità di mettere lungo la strada dei rilevatori di velocità, mentre il sindaco di Capriolo con la maggioranza e l’ufficio tecnico studierà l’opportunità di trasformare uno svincolo presente in loco, quello con via Feniletto, in una rotatoria. Intanto ieri la salma di Mirjan Cangoja è stata riportata in Albania, dalla sua famiglia.

Milla Prandelli