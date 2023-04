Strada della Forra, il senso unico di marcia scatta in anticipo

Passi avanti nella realizzazione dell’alta velocitàcapacità Brescia Est-Verona, commissionata da RFI a Cepav due. Da venerdì è stato riaperto al traffico lo svincolo autostradale di Sirmione, chiuso parzialmente dal 13 ottobre scorso per consentire la realizzazione della galleria artificiale Sirmione, una delle opere ferroviarie della nuova tratta di alta velocità. Con l’apertura dello svincolo, viene completata la costruzione della galleria ferroviaria di Sirmione che, grazie al sottoattraversamento della A4 nella tratta Brescia-Padova, permette di ottimizzare il solco del corridoio infrastrutturale esistente per minimizzare l’impatto sul territorio. Per una strada che riapre, un’altra viene chiusa parzialmente anche se per motivi completamente diversi. Dall’1 aprile è stato istituito il senso unico di marcia, in direzione a salire, dalle 10 alle 19, per la strada della Forra a Tremosine del Garda, definita da Churchill l’ottava meraviglia del mondo. La misura, definita con ordinanza della Provincia di Brescia, viene applicata dal 2020, ma quest’anno è stata anticipata. F.P.