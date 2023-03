Stipendi troppo bassi Educatori introvabili

BRESCIA

Contratti regionali inadeguati e salari insufficienti: sono sempre di meno le persone che si candidano a fare l’educatore di sostegno per i bambini con gravi forme di autismo. Così le famiglie restano con i voucher (previsti dalla Regione con la misura B1) in tasca, perché non si trovano le figure che si occupano di seguire bambini e adolescenti a casa e a scuola.

A lanciare l’allarme è l’Associazione movimento genitori Lombardia, che denuncia che mancano i candidati perché i contratti regionali sono inadeguati e i salari insufficienti. Il casus belli è stata la diserzione dell’ultimo bando regionale da parte delle cooperative che fanno capo a Confcooperative dell’Adda, distribuite tra Lecco e Sondrio

"Le condizioni previste dal bando – spiegano dall’associazione – non danno la possibilità di somministrare adeguatamente educatori di sostegno alle famiglie".

Sono 9.592 i bambini in carico alla Regione tramite la misura B1 (grave disabilità), di cui 952 ragazzi con gravi forme di autismo, che sono i più colpiti dall’assenza degli educatori di sostegno.

Perché si è arrivati a questo punto? "Gli educatori – spiega l’associazione – vengono somministrati attraverso cooperative locali che usufruiscono di appositi bandi regionali; difficilmente le cooperative possono assumere a tempo indeterminato, perché il contratto collettivo nazionale non permette assunzioni per meno di 12 ore settimanali, mentre ogni famiglia ha voucher solo per alcune ore (raramente si riesce a fare un pacchetto di più famiglie perché vivono sparse sul territorio). Inoltre i bandi non sono neanche annuali, quindi gli incarichi sono sempre a tempo determinato, oppure con contratti di collaborazione a Partita Iva".

Nei disturbi dello spettro autistico, però, una buona relazione tra paziente ed educatore è difficile da instaurare, richiede tempo, formazione (a carico in genere delle famiglie) e pertanto gli educatori per il bambinoadolescente non sono “supporti“ interscambiabili, come sta avvenendo invece con il sistema dei bandi attualmente in vigore.

Per questo l’associazione chiede che la Regione prenda provvedimenti, se necessario coinvolgendo anche Roma, avviando bandi pluriennali (almeno quinquennali) ed adeguando le norme contrattuali, i salari e la formazione specifica Caaaba.

Federica Pacella