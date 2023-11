Stalking all’ex compagna. Viene scarcerato ma andrà a processo

Denunciato ad agosto dopo una lite con aggressione a una donna con cui aveva una relazione, arrestato a fine settembre dopo che si era presentato a casa sua, ora Matteo Gerosa, 36 anni di Bregnano (Como), è stato scarcerato, e contemporaneamente il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di stalking, per una serie di incursioni nei confronti della ex compagna, con cui ha avuto una relazione intermittente nell’ultimo anno e mezzo.

La revoca della misura cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari, in accoglimento dell’istanza del difensore, scaturisce soprattutto dalle dichiarazioni della parte offesa. La donna, dopo averlo ripetutamente denunciato nei mesi scorsi, aver chiesto aiuto e manifestato timori per le sue condotte aggressive, recentemente ha reso "molteplici dichiarazioni – come sottolinea il giudice – circa il fatto di non nutrire timori per il futuro, con il ridimensionamento dei fatti pregressi". Nel revocare la misura, il giudice ha ammonito l’indagato circa il fatto che "ogni comportamento indebito nei rapporti con la persona offesa, potrà comportare il ripristino della misura in carcere".

Pa.Pi.