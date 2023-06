Stagione turistica senza medici. Ats in cerca di personale

La carenza cronica di medici desta preoccupazione anche per l’assistenza sanitaria stagionale turistica, che per la provincia di Brescia riguarda soprattutto i due laghi. In anticipo rispetto allo scorso anno, per organizzare il servizio di Guardia medica turistica Ats Brescia ha così già aperto l’avviso per il reperimento di medici per Guardia medica turistica.

L’avviso è stato già diffuso tramite tutti i canali istituzionali: c’è tempo entro il 28 giugno per presentare domanda. La carenza di personale sanitario è tema ben noto. A marzo, la Regione aveva pubblicato il monitoraggio degli ambiti carenti, sulla base del quale ha avviato la procedura per l’assegnazione dei posti di titolarità. I dati arrivati al Pirellone dalle varie Ats registravano 1272 posti tra medici di medicina generale e pediatri vacanti, in aumento rispetto all’anno precedente. A restare più scoperti, sono soprattutto gli ambiti delle aree interne o meno appetibili, che spesso coincidono però anche con quelle dove è maggiormente elevata la presenza di persone anziane, che necessitano di assistenza primaria. La stagione turistica, con l’arrivo di milioni di persone come avviene annualmente sui laghi bresciani (e lombardi), rappresenta un’altra criticità, in un contesto in cui i medici titolari faticano, già di loro, anche solo a trovare sostituti per le ferie estive. Si vedrà, quindi, quante candidature ci saranno e, sulla base di quello, si valuteranno sedi e turni da attivare. "Ats Brescia ha pubblicato l’avviso pubblico per reperire i medici interessati a svolgere questa attività che ha scadenza il 28 giugno". F.P.