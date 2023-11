Sprofondo codice rosso. L’aumento non basta. Solo il 5% dei contributi è speso in prevenzione

Si fa presto a dire prevenzione, ma di fatto, sulla violenza di genere, sono poche le risorse destinate a questa attività. Nel report “Prevenzione sottocosto“, ActionAid ha analizzato l’andamento dei fondi stanziati in 10 anni con la legge sul femminicidio (1192013) rilevando che se, nel complesso, i finanziamenti sono aumentati del 156%, il numero di donne uccise da uomini è però rimasto invariato nel tempo. L’81% delle risorse è stato destinato soprattutto a interventi di protezione per chi ha già subito violenza, mentre solo il 13% è andato ad interventi di prevenzione, di cui il 5,6% per azioni di prevenzione primaria, ovvero interventi di educazione e sensibilizzazione per scardinare norme e comportamenti sociali che producono la violenza.

"ActionAid chiede a Governo e Parlamento di adottare una norma sulla prevenzione primaria che preveda un finanziamento annuale. Ciò permetterebbe di dotare ogni anno il Paese di fondi certi e obbligatori per la prevenzione, indipendentemente da chi governa", l’appello di Katia Scannavini, Vicesegretaria Generale ActionAid Italia. Anche i fondi per i centri antiviolenza (Cav), però, non navigano un buone acque rispetto alle necessità. Secondo il rapporto 2023 di Istat sul sistema di protezione per le donne vittime di violenza (anni 2021 e 2022), la Lombardia ha la percentuale più elevata di fondi di natura privata per i Cav (25,9%), dove le donne permangono in media 185 notti (anche qui, un record). Quanto arriva dal Dipartimento delle pari opportunità, integrato dalle Regioni, non copre le necessità reali. Nel 2020-21, i costi dell’accoglienza e messa in protezione sono stati di 1,4 milioni di euro, di cui solo 100mila euro coperti da Governo e Regione. Nel 2022-2023 su 2,4 milioni di euro di spesa solo 167mila euro sono arrivati da Dipartimento delle Pari Opportunità integrati da Regione.