Spray urticante durante la lezione

Ma che ci facevano ieri intorno alle 13 le 2 pattuglie dei carabinieri, 3 mezzi dei Vigili del fuoco e un’ambulanza fuori dall’istituto Vittorio Emanuele? Sono stati momenti di panico tra i ragazzi. La colpa? Secondo le prime informazioni uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino. Bilancio della bravata: un’ora di lezione saltata, agitazione tra gli studenti e qualche ragazzo che lamentava irritazione e leggeri fastidi nella respirazione. Tuttavia, non si sa di quale sostanza si sia trattato, visto che le molecole irritanti sono svanite in breve tempo. I Vf arrivati dopo la chiamata non hanno riscontrato tracce nell’aria.

Ad essere coinvolta nell’accaduto è stata una classe del 2° anno (nessun studente è stato portato via da scuola in ambulanza). Non appena si sono manifestati i primi malesseri, la prof ha aperto le finestre della classe per favorire il cambiamento di aria e ha portato fuori gli studenti, che una volta all’esterno si sono ripresi. Resta l’amaro per quanto avvenuto prima che intervenissero le forze dell’ordine: "Stanno tutti bene ed è questo ciò che conta – ha sottolineato la dirigente scolastica Patrizia Giaveri -. Ma presenterò un esposto in Procura. Certi episodi non si ripetano più".