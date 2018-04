Bergamo, 8 aprile 2018 - Ignoti spruzzano spray urticante in mezzo alla pista da ballo, causando bruciori agli occhi e alla gola di alcuni giovani presenti in una discoteca di Seriate. La sicurezza ha fatto evacuare il locale per una ventina di minuti. Soccorsi otto giovani tra i 16 e i 18 anni. Non ci sono indagini in atto.