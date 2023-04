Sportello amianto per chi rischia

Sono stati esposti all’amianto sui luoghi di lavoro per anni, tanto da aver beneficiato dell’anticipo della pensione, ma tra gli ex lavoratori c’è ancora molta reticenza a seguire percorsi sanitari di monitoraggio. A frenare è probabilmente la paura della diagnosi più temuta, quella di mesotelioma, che non lascia scampo. Ma così si perde la possibilità di accedere alla prevenzione (gratuita) di patologie polmonari e delle vie respiratorie. Per questo la Cgil di Brescia ha deciso di inaugurare lo “sportello amianto“ oggi, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e della memoria delle vittime dell’amianto. "Sono almeno un migliaio le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto – spiega Antonella Albanese, della segreteria provinciale Cgil – dall’altra parte, però, il registro di Regione Lombardia attivo dal 2007 a livello bresciano conta solo 40 iscritti, segno che non è stato usato".

Lo sportello cercherà anche di promuovere questi percorsi sanitari, informando su servizi disponibili attraverso una consulenza gratuita, nella sede in Camera del Lavoro di Brescia, il mercoledì su appuntamento (al numero 030 3729372 o scrivendo a [email protected]): un presidio a difesa dei diritti dei lavoratori attualmente esposti e dei lavoratori ex-esposti, malati e familiari. L’amianto, del resto, pur bandito 30 anni fa, continua a impattare sulla salute delle persone: nel 2021 nel Bresciano sono stati denunciati 13 mesoteliomi, 12 tumori al polmone e 14 malattie di pleura e vie respiratorie; il riconoscimento Inail è stato per 16 casi. F.P.