Milano, 30 dicembre 2019 - Al culmine di una violenta rissa tra alcuni avventori di un locale in via Baschenis, il 22 dicembre scorso, sono stati esplosi in aria diversi colpi con una scacciacani. La notte seguente nello stesso locale si è verificata una nuova rissa con lancio di bottiglie in vetro. Solo con l'arrivo di carabinieri e polizia gli aggressori sono fuggiti, lasciando a terra i cocci delle bottiglie utilizzate. Due episodi che fanno seguito a numerose segnalazionidi liti, risse, musica ad alto volume, imbrattamento del suolo pubblico arrivate nei mesi scorsi, tanto che il questore di Bergamo ha emesso decreto di sospensione della licenza secondo l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza per 15 giorni.

