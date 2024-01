Spari a San Silvestro, responsabili minorenni

Sarebbero due quattordicennni i responsabili dell’esplosione di colpi nella notte di Capodanno sul sagrato della Basilica di San Paolo. I carabinieri sono arrivati a identificare e sottoporre a perquisizione due studenti incensurati, denunciati per porto d’armi e oggetti atti a offendere nonché accensioni ed esplosioni pericolose. A loro i militari sono arrivati analizzando un video diffuso sui social da uno dei due ragazzi. La perquisizione nell’abitazione di uno dei due ha consentito di trovare la pistola scacciacani priva di tappo rosso usata per gli spari, marca Bruni modello 92, rigorosamente a salve ma replica di un modello vero; e la Beretta 92 FS in dotazione alle forze di polizia, acquistata su un sito Internet. Esattamente l’arma utilizzata per festeggiare Capodanno in piazza, suscitando non poco spavento tra i numerosi presenti. La pistola è stata messa sotto sequestro, con trasmissione di denuncia e risultato delle indagini alla Procura dei minori di Milano.

Pa.Pi.