Caravaggio (Bergamo), 4 aprile 2018 - Due persone sono morte in una sparatoria avvenuta alle 18.15 in una sala slot lungo l'ex statale Padana Superiore, in territorio comunale di Caravaggio. Le vittime sono un uomo di 51 anni e una donna di 40 anni, entrambi italiani. Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbe stato un uomo che è entrato nel locale, ha sparato quattro colpi si è poi dato alla fuga a bordo di una Clio. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Treviglio. Sul posto anche la polizia locale e due ambulanze.

Al momento tutte le piste sono aperte. Tra le ipotesi sia quella del duplice delitto passionale che della rapina sfociata nel sangue. I rilievi e la ricostruzione sono comunque ancora la vaglio degli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Sul luogo della sparatoria è intervenuto anche il sindaco della città, Claudio Bolandrini. Le forze dell'ordine hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale per identificare l'omicida.